Максим Артамонов В Кунгуре 15 домов остались без тепла Причиной стал порыв на сетях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня вечером в Кунгуре часть города осталась без теплоснабжения. В 20:05 в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о порыве на системе теплоснабжения по ул. Свердлова, 98. В связи с этим 15 домов остались без тепла.

Без тепла остались жители по следующим адресам: ул. Детская, 23, 26, 31, 20, 6, 7, 29а, 29; ул. Мамонтова, 14, 19, 26; ул. Свердлова, 43, 96, 98; ул. Иренская-Набережная, 6А.

Сейчас ремонтные работы на сетях проводит ООО «Тимсервис». Аварию устраняют 10 человек личного состава и 5 единиц техники.

Дополнительная информацию ведомство предоставит по мере поступления.

Жителям, которые оказались в домах без тепла могут задать вопросы по телефонам: 8 (34271) 3-32-78, 8(34271)3-35-84.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.

Напомним, с 6 декабря на территории Пермского края начались аномальные морозы. Они продлятся почти неделю. В связи с этим в МЧС рекомендуют пермякам быть предельно осторожными во время морозов и соблюдать меры безопасности: не выходить на улицу без крайней необходимости и не отпускать на прогулки детей, одеваться теплее, опасаться переохлаждения и обморожения.

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