В Прикамье стоят самые сильные за шесть лет морозы В Кунгуре столбики термометров опустились ниже отметки -40 градусов Поделиться Твитнуть

По данным на 8 час. утра 8 декабря на большинстве метеостанций Прикамья, температура воздуха упала ниже отметки -35˚. Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, отмечен новый минимум температуры не только за год, но и за предыдущие шесть лет (с 9 января 2017 года).

Лидировал по холоду Кунгур, там на утро пятницы зафиксирована температура -40,2˚, на втором месте Оса (-39,6˚), на третьем — Кочёво (-39,2˚) и Кудымкар (-39˚). В аэропорту Большое Савино было -38˚, в Перми -34,4˚.

«Это ещё не окончательные минимумы, так как в 8 утра продолжало холодать», — сообщили метеорологи.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью из-за коммунальной аварии в Кунгуре остались без тепла 15 домов.

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