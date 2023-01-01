Энергетики сообщили о тяжёлой ситуации в посёлках под Пермью На фоне морозов выходит из строя электросетевая инфраструктура Поделиться Твитнуть

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Энергетики компании «Россети Урал» сообщили, что из-за необычайно сильных холодов (температура достигает -48 градусов) они уже третьи сутки в круглосуточном режиме восстанавливают поврежденную электросетевую инфраструктуру в регионах присутствия. Морозы серьезно увеличили нагрузку на распределительные электрические сети, отметили в организации. Особенно остро данная проблема ощущается на негазифицированных территориях, расположенных рядом с тремя крупнейшими городами региона — Екатеринбургом, Челябинском и Пермью. Эти населенные пункты продолжают активно застраиваться, а инфраструктура развивается не столь стремительно.

Кроме того, значительное количество новых клиентов занижают планируемый объём потребления электроэнергии при техническом подключении, что приводит к перегрузке существующей электросетевой инфраструктуры и, соответственно, к отключениям. Возникшая ситуация, резюмируют энергетики, мешает предвидеть необходимые меры по реконструкции и модернизации электрических сетей.

Всего в пригородах Екатеринбурга, Челябинска и Перми сейчас трудятся около 100 бригад компании «Россети Урал» в составе около 400 человек. Энергетики обратились к жителям с просьбой «проявить понимание».

Ранее «Новый компаньон» писал, что в д. Броды (Фроловское с/п Пермского МО) на фоне аномально низких температур из строя вышел трансформатор. Людям предложили эвакуацию. Об отсутствии или перебоях электричества сообщают жители дер. Берег Камы (Кондратовское с/п), Устиново, Башкултаево, Култаево, Шилово, Качка, Заполье и др.

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