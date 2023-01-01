Алёна Бронникова Жители ещё одной территории Прикамья из-за морозов остались без теплоснабжения В школе для пострадавших организовали горячее питание Поделиться Твитнуть

Telegram-канал "Пермский муниципальный округ"

В д. Броды (Фроловское сельское поселение) на фоне аномально низких температур из строя вышел трансформатор. Для тех, кто остался без тепла, администрация Пермского муниципального района подготовила специальное помещение во Фроловской школе и организовала автобусы к месту временного размещения.

«В связи с низкой температурой вышел из строя трансформатор в деревне Броды. Для жителей, которые оказались без отопления, подготовили помещение во фроловской школе "Навигатор", автобусы для доставки людей в школу готовы. В школе организовано горячее питание», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В данный момент местные дома обходят сотрудники службы спасения и узнают, кто готов воспользоваться помощью мэрии и поехать в школу для временного размещения. Работы над восстановлением функционирования трансформатора ведутся.

В Пермский край на этой неделе пришли аномальные морозы. Утром 8 декабря на большинстве метеостанций региона, температура воздуха упала ниже отметки -35°. В ГИС-Центре ПГНИУ отметили, что это минимальный показатель температуры не только за год, но и за предыдущие шесть лет.

Накануне вечером в Кунгуре произошла авария на сетях, из-за чего 15 жилых домов остались без теплоснабжения. Из-за низких температур без отопления временно оказались и жители п. Ергач Кунгурского МО. Там вечером 7 декабря произошло аварийное отключение газоснабжения. В обоих пунктах теплоснабжение восстановлено.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.