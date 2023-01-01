Алёна Бронникова В Пермском крае посёлок Ергач остался без отопления в аномальные морозы Сейчас теплоснабжение возвращают в дома Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Жители п. Ергач в Пермском крае остались в аномальные морозы без отопления. Информация об остановке подачи тепла в дома появилась 8 декабря в telegram-канале «ЧП Пермь|новости». Подписчик рассказал, что на момент аварии температура воздуха на улице опускалась до -41°.

«Вчера в п. Ергач Кунгурского МО произошло аварийное отключение газоснабжения. В населённом пункте имеются три котельные, которые работают на газу. Под отключение попали 121 частный дом и 25 МКД. Ситуация с частичным отключением теплоснабжения на контроле министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края», — прокомментировали «Новому компаньону» в региональном минЖКХ.

В настоящее время котельные запущены в работу. Специалисты обходят частные дома.

Накануне вечером без теплоснабжения в Кунгуре остались 15 жилых домов. Причиной стал порыв на сетях. К утру 8 декабря отопление было восстановлено.

Аварийные ситуации произошли в период аномальных морозов. Утром 8 декабря на большинстве метеостанций Прикамья, температура воздуха упала ниже отметки -35°. В ГИС-Центре ПГНИУ отметили, что это минимальный показатель температуры не только за год, но и за предыдущие шесть лет (с 9 января 2017 года).

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