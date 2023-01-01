Алёна Бронникова Бывшего директора Соликамского магниевого завода приговорили к 4 годам лишения свободы Отбывать наказание Артур Уртаев будет в колонии общего режима Поделиться Твитнуть

Артур Уртаев / фото: software-expert.ru

Соликамский городской суд 11 декабря вынес приговор экс-директору ОАО «Соликамский магниевый завод» Артуру Уртаеву. Уголовное дело рассматривалось судьёй Эльвирой Гиниятуллиной.

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе суда, бывшего директора предприятия приговорили к четырём годам лишения свободы со штрафом в размере 1,5 млн руб., а также лишением права занимать муниципальные должности и руководящие посты в коммерческих организациях на 2 года 9 месяцев. Кроме того, суд взыскал с Уртаева 1,5 млн руб. в качестве возмещения ущерба СМЗ. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении Артура Уртаева было возбуждено в конце мая 2022 года по заявлению службы безопасности СМЗ. Стало известно, что назначенный директор предприятия помог оформить акционеру Сергею Пестрикову заём на 250 млн руб. под 11% годовых без решения совета акционеров и без экспертизы юридической и экономической служб завода. Договор займа в ФНС также зарегистрирован не был. В качестве обеспечения выступали доли заёмщика в размере 24,99% в ООО «Фин-Проект». Получив деньги, Пестриков скрылся, а Уртаев сначала был отправлен в СИЗО, а затем под домашний арест.

Бывшие акционеры завода Кондрашев и Кирпичёв обратились в суд для признания договора займа, заключённого с Пестриковым, недействительной сделкой. Из-за смены акционеров Росимущество как уполномоченный орган исполнительной власти вступило в дело в качестве соистца. В качестве оснований для этого указано, что данная сделка заключена в ущерб обществу, при этом директор, заключая данную сделку, действовал в условиях конфликта интересов. Арбитражный суд Пермского края в январе 2023 года удовлетворил иск. По решению суда с Сергея Пестрикова в пользу завода взыскали 250 млн руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами.

В январе 2023 года в отношении экс-директора СМЗ было возбуждено новое уголовное дело. Его обвинили в покушении на растрату 2,5 млрд руб.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.