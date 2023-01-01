Елена Синица
С экс-акционера СМЗ взыскали 250 миллионов рублей
Такое решение принял Арбитражный суд Пермского края
Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск бывших акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Петра Кондрашева и Сергея Кирпичева о признании недействительным договора займа на 250 млн руб., который заключило общество с другим акционером — Игорем Пестриковым. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По решению суда с Пестрикова в пользу завода взыскали 250 млн руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами. Договор займа завод и Пестриков подписали 1 июня 2022 года.
Со стороны завода его подписал гендиректор Артур Уртаев. Позднее Уртаев стал обвиняемым по уголовному делу о пособничестве в превышении полномочий, а также в растрате в особо крупном размере.
Позднее Кондрашев и Кирпичев обратились в суд для признания договора займа, заключенного с Пестриковым, недействительной сделкой. Из-за смены акционеров Росимущество, как уполномоченный орган исполнительной власти, вступило в дело в качестве соистца.
В качестве оснований для признания сделки недействительной Росимуществом указано на то, что данная сделка заключена в ущерб обществу, при этом, директор, заключая данную сделку, действовал в условиях конфликта интересов.
Ранее сообщалось, что СМЗ передали Росатому. Указ президента вступил в силу 26 января 2023 года.
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