Елена Синица С экс-акционера СМЗ взыскали 250 миллионов рублей Такое решение принял Арбитражный суд Пермского края Поделиться Твитнуть

Соликамский магниевый завод

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск бывших акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Петра Кондрашева и Сергея Кирпичева о признании недействительным договора займа на 250 млн руб., который заключило общество с другим акционером — Игорем Пестриковым. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По решению суда с Пестрикова в пользу завода взыскали 250 млн руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами. Договор займа завод и Пестриков подписали 1 июня 2022 года.

Со стороны завода его подписал гендиректор Артур Уртаев. Позднее Уртаев стал обвиняемым по уголовному делу о пособничестве в превышении полномочий, а также в растрате в особо крупном размере.

Позднее Кондрашев и Кирпичев обратились в суд для признания договора займа, заключенного с Пестриковым, недействительной сделкой. Из-за смены акционеров Росимущество, как уполномоченный орган исполнительной власти, вступило в дело в качестве соистца.

В качестве оснований для признания сделки недействительной Росимуществом указано на то, что данная сделка заключена в ущерб обществу, при этом, директор, заключая данную сделку, действовал в условиях конфликта интересов.

Ранее сообщалось, что СМЗ передали Росатому. Указ президента вступил в силу 26 января 2023 года.

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