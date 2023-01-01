В Прикамье снизились темпы заболеваемости ОРВИ Эпидемический порог превышен среди взрослого населения Поделиться Твитнуть

За неделю с 4 по 19 декабря 2023 года в Пермском крае зарегистрировано 20538 случаев ОРВИ, что немного меньше показателю предыдущей недели (21 239). При этом эпидемический порог превышен среди взрослого населения. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что среди больных ОРВИ преимущественно циркулируют возбудители негриппозной этиологии, но случаи гриппа А тоже выявляются.

Ранее в РПН рассказали, что на прошлой неделе коронавирусом заразились 3,4 тыс. жителей Пермского края. Это больше, чем за предыдущие семь дней.

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