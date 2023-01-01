Темпы заражения ОРВИ выросли в Прикамье на 11,8% Выявляются случаи гриппа А Поделиться Твитнуть

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За неделю с 27 ноября по 3 декабря в Пермском крае зарегистрировано 21 239 случаев ОРВИ. Это выше показателя предыдущих семи дней на 11,8%. При этом, рассказали в Роспотребнадзоре (РПН), эпидемический порог не превышен.

Отмечается, что среди больных ОРВИ преимущественно циркулируют возбудители негриппозной этиологии, но случаи гриппа А тоже регистрируются.

В целях профилактики гриппа и ОРВИ специалисты советуют в местах массового скопления людей носить маски, часто и тщательно мыть руки, не допускать переохлаждения, регулярно проветривать помещение, избегать контактов с уже больными людьми, стараться не прикасаться руками к глазам, носу или рту.

Основное и наиболее эффективное средство профилактики заболевания — вакцинация, заявили в РПН. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства.

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