Максим Артамонов Агентство инвестиционного развития Прикамья возглавил Владимир Верюжский Ранее он работал в краевом минэке Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минэка

В ГБУ «Агентство инвестиционого развития» (АИР) Пермского края появился новый руководитель. Им стал заместитель министра экономического развития региона Владимир Верюжский. Об этом пишет telegram-канал «Умная Пермь».

В августе 2021 года Владимир Верюжский был назначен на пост заместителя министра экономического развития и инвестиций Пермского края. До этого он работал начальником управления налогообложения краевого минэка.

Напомним, в сентябре этого года глава АИР Прикамья Яна Фурман перешла на работу в мэрию Перми, заняв пост заместителя главы города по экономическим вопросам. Генеральным директором АИР вместо неё в статусе и.о. стал Владимир Радченко.

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