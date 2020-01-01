Замминистра экономического развития Прикамья назначен Владимир Верюжский Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Заместителем министра экономического развития и инвестиций Пермского края назначен Владимир Верюжский. Информация об этом появилась на сайте министерства.

Ранее Верюжский занимал пост начальника управления налогообложения краевого минэка.

Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края осуществляет полномочия по выработке региональной политики и нормативному правовому регулированию в сфере стратегического планирования социально-экономического развития, экономической и налоговой политики, развития конкуренции, инвестиционной, внешнеэкономической деятельности, оценки регулирующего воздействия, государственно-частного партнёрства.

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