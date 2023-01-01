Максим Артамонов И.о. главы Агентства инвестразвития Прикамья стал Владимир Радченко Прежний руководитель Яна Фурман перешла на работу в администрацию Перми Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития Пермского края

Генеральным директором ГБУ «Агентство инвестиционного развития» (АИР) Пермского края в статусе и.о. назначен Владимир Радченко. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

Он сменит на этом посту Яну Фурман, которая на этой неделе перешла на работу в администрацию Перми, став заместителем главы города по экономическим вопросам.

В АИР Владимир Радченко работает с апреля 2018 года, а с октября 2021 года — в должности заместителя генерального директора. Он курирует направление инвестиционного анализа, направление по инфраструктурным вопросам. Ранее Радченко занимался вопросами технологического присоединения в крупных энергокомпаниях региона, развитием территории Добрянского городского округа.

У Владимира Радченко высшее экономическое образование (ПНИПУ) и высшее образование по направлению менеджмент (ПГНИУ).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.