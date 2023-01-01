Краевая музыкальная школа и Пермский институт культуры подписали договор о сотрудничестве Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Краевой музыкальной школой и Пермским государственным институтом культуры. Подписи под документом поставили директор школы Вера Никольская и ректор вуза Людмила Дробышева-Разумовская.

Согласно документу, высшее учебное заведение будет готовить преподавателей для школы, а её выпускники смогут поступать в институт на 39 направлений подготовки, в том числе по региональному заказу или по договорам целевого обучения. Предусматривается организация совместных обучающих мероприятий — семинаров, конференций, мастер-классов, программ повышения квалификации и пр.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал, что в краевую музыкальную школу закупят большую партию инструментов.

Объект возводят на ул. Энгельса, 6 в Дзержинском районе Перми. Строительство находится в завершающей стадии.

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