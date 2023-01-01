Губернатор Прикамья показал, как выглядит новая Краевая музыкальная школа Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин опубликовал фотографии новой Краевой музыкальной школы в Перми изнутри. Кадры он выложил в Telegram-канале. На снимках можно увидеть интерьеры нового здания, просторный холл, актовый и спортивный залы.

Пресс-служба губернатора Пермского края

Глава края также сообщил, что осмотрел интернат для учеников. «Они будут жить в комфортных условиях — 12 комнат для мальчиков и 12 для девочек. По-хорошему завидую юным талантам, которые будут учиться здесь уже с сентября!» — пишет Дмитрий Махонин.

Пресс-служба губернатора Пермского края

Ранее сообщалось, что власти Прикамья заключили контракт на поставку в Краевую музыкальную школу (Пермь, ул. Энгельса, 6) 37 пианино, двух кабинетных и одного концертного рояля. Всего же до сентября 2024 года региональный минкульт планирует приобрести для учебного заведения 333 инструмента.

Пресс-служба губернатора Пермского края

Напомним, Краевая музыкальная школа находится на завершающей стадии строительства. Четырёхэтажное О-образное здание Краевой музыкальной школы создаётся по уникальному индивидуальному проекту. Школа включает в себя 16 учебных и 43 музыкальных класса, концертно-репетиционные залы, студия звукозаписи, концертный зал на 400 мест, общежитие для учащихся из других городов.

Краевую музыкальную школу возводит компания «Фортэкс» (Татарстан).

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