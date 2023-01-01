Заключён контракт на покупку роялей и пианино для Краевой музыкальной школы Всего в учреждение поставят 40 клавишных инструментов Поделиться Твитнуть

Власти Прикамья заключили контракт на поставку в Краевую музыкальную школу (Пермь, ул. Энгельса, 6) 37 пианино, двух кабинетных и одного концертного рояля марок Essex (Китай), Boston (Япония) и KAWAI (Япония). Об этом сообщили в министерстве строительства Пермского края. Инструменты должны быть поставлены в учреждение до начала учебного года.

Кроме того, до сентября 2024 года региональный минкульт планирует приобрести для учебного заведения 333 инструмента, которые необходимы для занятий в классах и выдачи детям на руки. Это скрипки, альты, контрабасы, виолончели, арфы, флейты, фаготы, трубы, саксофоны, гобои, валторны, тромбоны, тубы, литавры, ксилофон, виброфон, балалайки, домры, баяны и аккордеоны.

Напомним, Краевая музыкальная школа, которая сейчас находится на завершающей стадии строительства, планирует начать приём обучающихся уже в 2024 году. Приёмная кампания будет проводиться с апреля по июнь. По её результатам на обучение в школу поступят 100 учеников с 1 по 4 класс и 180 учащихся с 5 по 8 класс.

Четырехэтажное О-образное здание Краевой музыкальной школы создаётся по уникальному индивидуальному проекту. Школа включает в себя 16 учебных и 43 музыкальных класса, концертно-репетиционные залы, студия звукозаписи, концертный зал на 400 мест, общежитие для учащихся из других городов.

Краевую музыкальную школу в районе ДКЖ (квартал между улицами Папанинцев, Энегельса, Боровой и Углеуральской) возводит татарстанская компания «Фортэкс». Объект обещали сдать в четвёртом квартале этого года.

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