Максим Артамонов Набор в Пермскую краевую музыкальную школу начнётся в апреле 2024 года Объект сдадут в эксплуатацию в этом году Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Министр культуры Прикамья Алла Платонова рассказала, что набор в краевую музыкальную школу в Перми запланирован на апрель следующего года.

По её словам, условия набора в школу станут известны 1 сентября 2023 года, а отбор начнётся с 1 апреля 2024 года.

Прослушивания будут проходить не только в Перми, но и других города Прикамья. Для желающих организуют подготовительные занятия. Первый учебный год в стенах краевой музыкальной школы начнется 1 сентября 2024 года.

Краевую музыкальную школу в районе ДКЖ возводит татарстанская компания «Фортэкс». Она строится в квартале между улицами Папанинцев, Энегельса, Боровая и Углеуральская в Дзержинском районе Перми. Этот объект власти собираются сдать в четвёртом квартале этого года. Подрядчик уже приступил к внутренней отделке, а минкульт разрабатывает концепцию школы и образовательные программы, занимается подбором преподавателей и лучших музыкальных инструментов. Подобных учреждений в России всего девять – в Перми будет десятое.

В комплексе будет 16 учебных и 43 музыкальных класса, концертно-репетиционные залы, студия звукозаписи, концертный зал на 400 мест. Учиться здесь смогут 350 человек, интернат рассчитан на проживание 100 детей.

Помимо классов для учёбы, в школе разместятся большой концертный зал, студия звукозаписи, амфитеатр, репетиционные залы, помещения для хора и оркестра, интернат на 100 мест, а также просторный двор со своим стадионом. По данным властей, на сегодняшний день в регионе живут 30 тысяч детей, которые занимаются музыкой, они побеждают во всероссийских и международных конкурсах.

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