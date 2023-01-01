Алёна Бронникова В Пермь прибыл гендиректор одного из холдингов «Ростеха» Игорь Насенков В рамках визита он посетит два оборонных завода Поделиться Твитнуть

В Пермь прибыл генеральный директор холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» Игорь Насенков. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По данным издания, целью визита краевой столицы стали два стратегических предприятия, которые сейчас находятся в процедуре банкротства. Речь идёт о ПАО «Мотовилихинские заводы» и ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского».

«Мотовилихинские заводы» находятся в процедуре банкротства с 2018 года. В начале ноября стало известно о заключении договора купли-продажи имущественного комплекса предприятия с АО «Ремдизель» из Республики Татарстан. Итоговая цена продажи составила 1,276 млрд руб.

Завод им. Дзержинского в процедуре банкротства находится ещё с 2005 года. По итогам торгов по продаже имущественного комплекса покупателем стало АО «Научно-производственное объединение «Курганприбор» (расположено в Кургане). Цена продажи — 725 млн руб.

В феврале в рамках визита в Прикамье Игорь Насенков совместно с заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко посетил пермские заводы «Урал» в Соликамске, «Пермский пороховой завод» и «Мотовилихинские заводы». Все предприятия выпускают военную продукцию и находятся в контуре управления «Технодинамики».

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