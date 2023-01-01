В Пермь прибыл заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко Он посетит несколько оборонных предприятий Поделиться Твитнуть

В Пермский край с визитом прибыли заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и гендиректор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, они посетят завод «Урал» в Соликамске, а также «Пермский пороховой завод» и «Мотовилихинские заводы» в Перми. Все предприятия выпускают военную продукцию и находятся в контуре управления «Технодинамики».

Цели визита не разглашаются.

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