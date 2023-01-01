С подрядчика реконструкции пермского аэродрома требуют почти полмиллиарда рублей Претензию выставило ФКУ «Ространсмодернизация» Поделиться Твитнуть

перрон пермского аэродрома

Константин Долгановский

ФКУ «Ространсмодернизация» выставило претензию АО «Стройтрансгаз», занимавшемуся реконструкцией инженерной инфраструктуры пермского аэродрома, на сумму 478 млн 434,8 тыс. руб. Эти деньги исполнитель получил в качестве аванса по соглашению на 820 млн 692,9 тыс. руб., но работы не выполнил. Информация содержится на портале госзакупок.

Подрядная организация АО «Стройтрансгаз» должна была завершить ремонт покрытий перрона Большого Савино в конце сентября, но сорвала сроки.

Подрядчик приостановил работы ещё в конце лета. Тогда представители «Стройтрансгаза» пояснили, что в результате демонтажа верхнего слоя цементобетонного покрытия перрона были обнаружены дефекты, которые требуют дополнительного исследования причин их деформации. необходима корректировка проектной документации, проведение новой государственной экспертизы, и только после этого можно проводить ремонт.

Напомним, в 2021 году АО «Стройтрансгаз» уже проводило работы по реконструкции перрона, но его отстранили из-за использования контрафактных материалов. Нарушения были обнаружены в ходе прокурорской проверки.

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