«Стройтрансгаз»: Реконструкция перрона Большого Савино отстаёт от графика из-за дефектов грунта Строительно-монтажные работы отложены на неопределённое время Поделиться Твитнуть

перрон пермского аэродрома

Константин Долгановский

Работы по реконструкции перрона в пермском аэропорту Большого Савино отстают от графика вследствие обнаруженных дефектов в земле. В компании «Стройтрансгаз», являющейся генподрядчиком проекта, объяснили задержку необходимостью корректировки проектной документации из-за выявленных проблем с грунтом. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Работы на объекте были приостановлены еще в августе. Представители «Стройтрансгаза» пояснили, что в результате демонтажа верхнего слоя цементобетонного покрытия перрона были обнаружены дефекты, такие как сквозные трещины, которые могли возникнуть «из-за морозного пучения грунтов». Также при переустройстве водосточно-дренажной сети не удалось стабилизировать грунтовое основание, а во время работы по демонтажу мачт и опор освещения образовался обильный водоприток.

В «Стройтрансгазе» добавили, что проведут исследования, чтобы выявить причины деформации покрытий и определить фактическую несущую способность основания. Далее планируется корректировка проектной документации, государственная экспертиза, и только после этого начало строительно-монтажных работ по устройству искусственных покрытий.

Напомним, это уже второй контракт «Стройтрансгаза» на реконструкцию перрона Большого Савино, предыдущий был расторгнут два года назад из-за нарушений. Судя по высказыванию юриста, существует вероятность расторжения и нового контракта.

Ранее сообщалось, что подрядная организация АО «Стройтрансгаз», которая должна была завершить работы по реконструкции пермского аэропорта в конце сентября, сорвала сроки.

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