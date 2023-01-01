Максим Артамонов В Перми подрядчик по реконструкции аэропорта снова сорвал сроки Он должен был отремонтировать перрон и сделать телетрапы к концу сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подрядная организация АО «СтройТрансГаз», которая должна была завершить работы по реконструкции пермского аэропорта в конце сентября, сорвала сроки. Ход выполнения работ контролирует инспекция ФКУ «Ространсмодернизация», которая за последние полгода неоднократно выявляла нарушения. В начале сентября подрядчику была предъявлена претензия из-за нарушения срока реконструкции. Об этом сообщает 59.ru.

Подрядчик приостановил работы по устройству покрытия на перроне аэропорта ещё в конце лета, и сейчас сроки завершения работ неизвестны, говорят в краевом правительстве.

Ранее, в 2021 году, АО «СтройТрансГаз» уже проводило работы по реконструкции аэропорта. Однако подрядчика тогда отстранили из-за использования контрафактных материалов. Это произошло после прокурорской проверки.

Согласно плану реконструкции, новый контракт предполагал, что все основные работы подрядчик должен был завершить в августе 2023 года. На сентябрь переносились только восстановление благоустройства, нанесение разметки и пусконаладочные работы. Но все эти работы не были выполнены. За срыв сроков реконструкции компании выставлена неустойка в размере 7 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.