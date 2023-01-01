Алёна Бронникова В пермский Координационный совет по туризму вошёл замглавы города по безопасности Изменения вступили в силу 28 ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В состав Координационного совета по туризму в Перми внесены изменения. Соответствующее постановление от 28 ноября опубликовано на сайте администрации города.

Так, из состава выведен бывший вице-мэр Перми по социальным вопросам Алексей Грибанов. Вместо него в совет вошёл и.о. заместителя главы администрации города по безопасности Алексей Туров. Кроме того, вместо первого вице-мэра Ольги Андриановой, возглавлявшей совет, председателем назначена и.о. заместителя главы администрации города по экономике Яна Фурман.

В текущем году в состав пермского Координационного совета по туризму уже были внесены изменения. В связи с кадровыми ротациями в администрации города в мае председателем совета была назначена заместитель главы пермской мэрии Ольга Андрианова. Ранее этот пост занимал бывший замглавы горадминистрации Виктор Агеев.

В сентябре мэр Перми Эдуард Соснин представил своих новых заместителей. Руководящие посты заняли куратор общественной безопасности Алексей Туров, зам по экономике Яна Фурман и руководитель социального блока мэрии Екатерина Мальцева. Исполнявшая после досрочной отставки Алексея Дёмкина обязанности мэра Ольга Андрианова стала первым заместителем главы администрации.





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