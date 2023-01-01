Максим Артамонов Глава Перми представил своих новых заместителей Они заняли свои посты в начале этой недели Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Во вторник, 26 сентября, во время пленарного заседания Пермского городской думы глава города представил депутатам своих заместителей, которые заняли руководящие посты в мэрии в начале этой недели. Речь идёт о кураторе общественной безопасности Алексее Турове, заместителе по экономике Яне Фурман и руководителе социального блока мэрии Екатерине Мальцевой.

Кроме того, создаётся новый блок администрации — «Общественные связи города». Его возглавил Сергей Трошков, который будет выстраивать диалог с различными городскими сообществами.

Представляя своих новых замов, Соснин отметил: «Уверен, что они [вице-мэры] все известны вам как профессионалы своего дела».

Напомним, Яна Фурман перешла на работу в мэрию из Агентства инвестиционного развития Пермского края, которое возглавляла. Алексей Туров ранее работал начальником городского департамента безопасности, Сергей Трошков до переезда в Пермь работал замглавы администрации Кирова. Екатерина Мальцева — бывший заместитель министра территориальной безопасности Пермского края, юрист, возглавляет молодёжное крыло Ассоциации юристов Пермского края и является членом краевой комиссии по делам несовершеннолетних.

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