Эдуард Соснин принял первое решение в должности главы Перми Поделиться Твитнуть

Принял первое решение в должности Главы Перми. Для повышения эффективности работы и более четкой координации меняю структуру администрации города в соответствии со структурой краевого правительства. Ключевые изменения касаются трех блоков и подчинены выстраиванию единой управленческой логики.

Первым замом главы администрации становится Ольга Андрианова. Она около двух месяцев исполняла полномочия Главы города и зарекомендовала себя как управленец, работающий на результат. Она продолжит курировать развитие территории и земельно-имущественные отношения. В ее подчинение переходит управление по экологии и природопользованию, поскольку развитие природных территорий неразрывно связано с земельным законодательством.

В блоке «Городское хозяйство», который возглавляет Дмитрий Галиханов, помимо департамента дорог и благоустройства и подведомственных учреждений теперь будет и департамент транспорта. Целесообразно собрать их в одном блоке, поскольку ремонт и реконструкция дорог ведется с учётом модернизации маршрутной сети. Теперь это сфера ответственности одного руководителя, что, несомненно, положительно скажется на результате.





Вопросы формирования бюджета, развития экономики и промышленной политики, привлечения инвестиций, а также планирования будут аккумулированы в одном экономическом блоке. Исполняет обязанности его руководителя Вера Титяпкина. Здесь логика та же – «деньги к деньгам». Пермь – промышленный «миллионник», его благополучие зависит от экономического подъёма предприятий, поэтому будет выстраиваться единая вертикаль в отношении бюджетной политики и взаимодействия с бизнесом. Важная задача – создание условий для инвесторов, понимание их потребностей. Чем удобнее и проще будет инвестировать в Пермь, тем больше новых рабочих мест, квалифицированных кадров, современной инфраструктуры.

Структура остальных блоков останется без изменений.

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