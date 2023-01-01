Максим Артамонов На СВО убили военнослужащего из Прикамья Сергея Двиняникова Его похоронят 6 декабря Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Березников

Во время спецоперации на территории Украины погиб рядовой Сергей Двиняников. Об этом сообщается на официальной странице администрации Березников ВКонтакте.

Прощание с погибшим пройдёт 6 декабря в местном Культурно-деловом центре. Начало гражданской панихиды в 11:00.

Администрация Березников выразила соболезнования родным и близким военнослужащего. Обстоятельства его гибели не уточняются.

Напомним, на этой неделе стало известно о гибели сразу нескольких уроженцев Пермского края в ходе СВО. Это Андрей Белкин из Соликамска, Иван Игольницын из Добрянки, а также Александр Поносов и Андрей Воробьёв из Сивы.

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