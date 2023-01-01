В ходе спецоперации погиб 33-летний Иван Игольницын из Добрянки Прощание состоится 6 декабря Поделиться Твитнуть

Иван Игольницын

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В ходе спецоперации погиб уроженец Добрянки Пермского края Иван Игольницын. В мэрии выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Родился Иван 20 января 1990 года, окончил Добрянскую школу № 5 и поступил в Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. Сюзёва.

В 2009-2010 годах проходил срочную службу, стал механиком-водителем танка. После армии работал в разных организациях Добрянки.

В октябре этого года мужчина заключил контракт и выехал в зону СВО. Спустя месяц он погиб.

"Иван Павлович был добрым, отзывчивым человеком, всегда помогал родителям и достигал своих целей. Увлекался вольной борьбой, боксом, участвовал в различных соревнованиях. У Ивана остались родители и сын", — рассказали в администрации.

Прощание с бойцом пройдёт в добрянском ДКС им. Ладугина 6 декабря с 11:00.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб военнослужащий из Соликамска Андрей Белкин. Его похоронят 5 декабря.

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