Алёна Бронникова В зоне СВО погиб военнослужащий из Прикамья Андрей Белкин Прощание состоится 5 декабря в Соликамске Поделиться Твитнуть

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В ходе спецоперации на Украине погиб житель Соликамска Пермского края Андрей Белкин. Администрация муниципалитета выразила глубокие соболезнования его семье и близким.

Андрей Белкин родился в 1978 году, окончил Соликамскую школу № 12. Работал на местных предприятиях. Как сообщает мэрия, его родственники и друзья говорят о нём как о человеке «с большой душой и добрым сердцем».

Прощание с Андреем состоится 5 декабря в 12.00 в ДК завода «Урал».

Ранее сообщалось, что на СВО погиб мобилизованный экс-полицейский из Юсьвинского округа Сергей Боталов. Прощание с ним состоялось 3 декабря в селе Антипино.





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