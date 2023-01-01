На СВО погиб мобилизованный экс-полицейский из Пермского края Прощание с Сергеем Боталовым пройдёт 3 декабря Поделиться Твитнуть

Сергей Боталов

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В ходе специальной военной операции на Украине 18 ноября погиб житель Юсьвинского округа Прикамья сержант Сергей Боталов. Об этом сообщили в окружной администрации, выразив соболезнования родным и близким военнослужащего.

Боталов родился в 1985 году в селе Антипино и прожил в нём до окончания школы в 2002 году. Затем учился в Кудымкарском сельскохозяйственном агротехническом техникуме и получил профессию фермера сельхозпроизводства. Был призван на срочную службу в армию. Через шесть месяцев подписал контракт с минобороны и отправился в Оренбургскую область. После того, как контракт истёк, он пошёл работать в полицию, позднее стал охранником на строительных объектах в Перми. В последние годы он вернулся в Антипино и работал на сельхозпредприятии «Родина». Там в сентябре 2022 года его застала частичная мобилизация.

Прощание с Сергеем Боталовым пройдёт в селе Антипино в воскресенье, 3 декабря.

Ранее сообщалось о том, что на СВО погиб 35-летний Александр Некрасов из Добрянского округа.

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