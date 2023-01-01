Алёна Бронникова В спецоперации погиб военнослужащий из Прикамья Александр Некрасов Ему было 35 лет Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В спецоперации на Украине 22 ноября погиб 35-летний военнослужащий из Пермского края Александр Некрасов. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на администрацию Добрянского округа, откуда мужчина был родом.

Александр родился в 1988 году, учился в Добрянской школе № 3, окончил гуманитарно-технологический техникум и стал сварщиком. После срочной службы в армии работал в разных компаниях Добрянки и Перми. Контракт на военную службу он подписал в июле 2023 года и уехал на спецоперацию. Прощание с ним состоится 4 декабря в Добрянке.

В этот же день пройдут похороны ещё одного погибшего участника СВО в Перми. В группе «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» на сайте «ВКонтакте» появилась информация о том, что в «Доме Офицеров» организуют прощание с капитаном ВС РФ, волонтёром-поисковиком Алексеем Афанасьевым.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.