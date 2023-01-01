В ходе спецоперации погиб волонтёр-поисковик из Пермского края Алексей Афанасьев Поделиться Твитнуть

Алексей Афанасьев

ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на Украине 19 ноября погиб волонтёр-поисковик из Пермского края Алексей Афанасьев. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион59» и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

«Война не выбирает хороший или плохой, но гибнут, как правило, почему-то лучшие. Остаётся только память. Вечная память погибшим на войне!» — сказано в сообщении организации ВКонтакте.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что в Большой Соснове Пермского края 28 ноября состоялись похороны участника СВО Андрея Силукова.

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