Максим Артамонов В Большой Соснове похоронили участника СВО Андрея Силукова Ему было 40 лет Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Большесосновского муниципального округа

В Большой Соснове Пермского края 28 ноября состоялись похороны участника российской спецоперации Андрея Силукова. Об этом сообщает администрация Большесосновского муниципального округа на официальной странице ВКонтакте.

Андрей Силуков родился 9 февраля 1983 года в Большой Соснове. Окончил Большесосновскую среднюю школу, а затем ушёл служить в армию. После срочной службы поступил учиться на механика в СПТУ-74. Окончив училище, продолжил работать в СПТУ, а затем в Юрковской школе — учителем физкультуры. Он погиб в зоне СВО 14 ноября этого года.

«В свободное время занимался строительными работами: строил дома и выполнял внутренние ремонты. Очень любил и баловал детей, Арину и Эдика. Был открытым, старался всем помогать», — сообщили местные власти.

Обстоятельства гибели военнослужащего не уточняются. У него остались жена и двое детей.





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