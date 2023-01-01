В ходе СВО погиб житель Большесосновского округа Прикамья Поделиться Твитнуть

Андрей Силуков

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В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Большесосновского округа Пермского края Андрей Силуков. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

Андрею Силукову было 40 лет. Он проходил военную службу по контракту. Об обстоятельствах гибели военнослужащего 14 ноября не сообщается. Власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Прощание с Андреем Силуковым состоится 28 ноября в Большой Соснове.

Ранее сообщалось, что во время СВО погиб 53-летний Александр Тузлаев, уроженец Александровска.

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