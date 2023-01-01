Максим Артамонов
На СВО погиб военнослужащий из Прикамья Александр Тузлаев
Ему было 53 года
Во время спецоперации на территории Украины погиб 53-летний Александр Тузлаев, уроженец Александровска. Об этом сообщает администрация Александровского муниципального округа на официальной странице в соцсети ВКонтакте.
Он погиб 17 ноября этого года. При каких обстоятельствах, местные власти не уточнили.
Администрация Александровского муниципального округа выразила соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.
О дате похорон местные власти пообещали сообщить дополнительно.
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