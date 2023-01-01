Максим Артамонов На СВО погиб военнослужащий из Прикамья Александр Тузлаев Ему было 53 года Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Александровского муниципального округа

Во время спецоперации на территории Украины погиб 53-летний Александр Тузлаев, уроженец Александровска. Об этом сообщает администрация Александровского муниципального округа на официальной странице в соцсети ВКонтакте.

Он погиб 17 ноября этого года. При каких обстоятельствах, местные власти не уточнили.

Администрация Александровского муниципального округа выразила соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

О дате похорон местные власти пообещали сообщить дополнительно.

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