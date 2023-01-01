Максим Артамонов В СВО погибли двое военнослужащих из Сивинского округа Прикамья Один из них был многодетным отцом Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В зоне боевых действий на территории Украины погибли уроженцы Сивинского округа — гвардии старший сержант Александр Поносов и рядовой добровольческого формирования Андрей Воробьёв. Об этом сообщили местные власти на официальной странице муниципалитета ВКонтакте.

Александр Поносов родился 28 апреля 1982 года в с. Усть-Буб Сивинского района. Окончил Бубинскую школу, а затем Зюкайский профессиональный техникум, где получил диплом механика. В 2000 году отслужил в армии. После службы поступил в Академию сельского хозяйства.

В ноябре 2022 он заключил контракт и был направлен в звании старшего сержанта в зону СВО стрелком десантно-штурмового отряда. Погиб 16 ноября 2023 года при выполнении боевого задания. У него остались два сына и дочь.

Андрей Воробьёв родился 24 ноября 1978 года в с. Кизьва Сивинского района. После окончания Кизьвенской школы учился в Профессиональном училище № 71 п. Зюкайка. Получил специальность водителя. В 1996 году его призвали на срочную военную службу в Алтайском крае. На спецоперацию он ушёл добровольцем в добровольческий отряд «Барс-30» в декабре 2022 года и погиб 19 ноября этого года в посёлке Крымка Херсонской области от осколочного ранения. У Андрея остались жена и дети.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.