Прощание с погибшим в спецоперации поисковиком-волонтёром из Перми пройдёт 4 декабря Поделиться Твитнуть

Алексей Афанасьев

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Поисковика-волонтёра из Перми Алексея Афанасьева, погибшего в ходе спецоперации на Украине, похоронят в краевом центре 4 декабря. Об этом сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой, с которым сотрудничал Афанасьев, имея позывной «Звезда». Прощание с капитаном ВС России пройдёт в Доме офицеров с 11 до 12 часов.

Ранее похороны были назначены на 30 ноября, но их пришлось перенести из-за отмены вылета военного борта из Ростова.

Напомним, Афанасьев погиб 19 ноября. «Война не выбирает хороший или плохой, но гибнут, как правило, почему-то лучшие. Остаётся только память. Вечная память погибшим на войне!» — написали тогда его коллеги в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 3 декабря, в селе Антипино Юсьвинского округа Прикамья хоронят погибшего на СВО мобилизованного экс-полицейского Сергея Боталова.

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