Прощание с погибшим в спецоперации поисковиком-волонтёром из Перми пройдёт 4 декабря
Поисковика-волонтёра из Перми Алексея Афанасьева, погибшего в ходе спецоперации на Украине, похоронят в краевом центре 4 декабря. Об этом сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой, с которым сотрудничал Афанасьев, имея позывной «Звезда». Прощание с капитаном ВС России пройдёт в Доме офицеров с 11 до 12 часов.
Ранее похороны были назначены на 30 ноября, но их пришлось перенести из-за отмены вылета военного борта из Ростова.
Напомним, Афанасьев погиб 19 ноября. «Война не выбирает хороший или плохой, но гибнут, как правило, почему-то лучшие. Остаётся только память. Вечная память погибшим на войне!» — написали тогда его коллеги в соцсетях.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 3 декабря, в селе Антипино Юсьвинского округа Прикамья хоронят погибшего на СВО мобилизованного экс-полицейского Сергея Боталова.
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