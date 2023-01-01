Глава Перми избран членом президиума регионального политсовета «Единой России» Полномочия бывшего мэра прекращены Поделиться Твитнуть

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На конференции регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края приняты решения об обновлении состава политсовета, президиума, контрольной комиссии, а также выбраны делегаты на XXI съезд партии.

В соответствии с партийным уставом, состав политсовета должен меняться не реже, чем раз в год, на 10%. Таким образом, полномочия членов политсовета Алексея Блюмина, Артёма Дашковского, Александра Житникова, Сергея Клепцина, Игоря Новосёлова, Дмитрия Самойлова, Игоря Сапко, Константина Светлакова и Натальи Ушаковой были прекращены.

На их место избраны Эдуард Аветисян, Дмитрий Генкин, Вячеслав Григорьев, Альберт Демченко, Арсений Коротовских, Ринат Сагидуллин, Эдуард Соснин, Татьяна Чеснокова и Михаил Шубин.

Также обновлён состав президиума регионального политсовета. Полномочия членов президиума Сергея Клепцина и Дмитрия Самойлова прекращены, а в президиум вошли Вячеслав Григорьев и Эдуард Соснин.

Произошли изменения и в региональной контрольной комиссии. Полномочия Рината Сагидуллина и Александра Кобелева были прекращены, а новыми членами комиссии стали Сергей Клепцин и Дмитрий Самойлов.

На конференции были избраны делегаты на XXI съезд партии, который состоится 17 декабря в Москве. Ими стали Вячеслав Григорьев, первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края, и Леонид Новохатский, участник СВО, ветеран боевых действий, руководитель местного отделения «Молодой гвардии „Единой России“» Индустриального района Перми.

Ранее сообщалось, что на конференции секретарём краевого отделения «Единой России» избран губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

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