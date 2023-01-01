Дмитрий Махонин избран секретарём Пермского реготделения «Единой России» Голосование состоялось на партконференции Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В четверг, 30 ноября, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин избран секретарём краевого отделения «Единой России». Голосование состоялось на региональной партийной конференции.

Напомним, 14 ноября решением президиума генсовета «Единой России» Дмитрий Махонин был назначен временно исполняющим обязанности секретаря регионального отделения партии.

Сегодня же первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил губернатору Пермского края Дмитрию Махонину Орден Дружбы за вклад в восстановление Северодонецка.

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