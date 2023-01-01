Губернатору Пермского края вручили Орден Дружбы Дмитрий Махонин удостоен награды «за вклад в социально-экономическое развитие регионов России» Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Сегодня, 30 ноября, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил Орден Дружбы губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Об этом сам глава Прикамья написал в своём telegram-канале.

Указ о награждении был подписан Владимиром Путиным в августе. Дмитрий Махонин удостоен награды за большой вклад в социально-экономическое развитие регионов России.

«Это большая честь для меня, благодарен Владимиру Владимировичу Путину за доверие. Это общая награда и признание заслуг всего Пермского края в деле восстановления Северодонецка», — написал Махонин.

Глава Прикамья также отметил, что «общественные организации и объединения края, предприятия, волонтёры, медики, неравнодушные жители региона вносят огромный вклад, чтобы Северодонецк вернулся к мирной жизни».





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