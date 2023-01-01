Дмитрий Махонин назначен врио секретаря реготделения партии «Единая Россия» Пермского края Прежний руководитель Вячеслав Григорьев может занять пост первого заместителя Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Решением президиума генсовета «Единой России» губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назначен временно исполняющим обязанности секретаря регионального отделения партии. Также в Красноярском крае реготделение ЕР возглавит губернатор Михаил Котюков, в Чукотском АО — его глава Владислав Кузнецов, в Омской области — губернатор Виталий Хоценко, в Ярославской области — министр регионального развития Евгений Чуркин, в Забайкальском крае — начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец. Решением президиума генсовета все кандидаты назначены врио. Их кандидатуры рассмотрят на региональных конференциях до конца ноября.

Встречу с кандидатами в секретари реготделений «Единой России» провели председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь генсовета Андрей Турчак.

«Некоторые кандидаты возглавляют регионы и несут всю полноту ответственности за них. Это предопределяет то, что вам было предложено возглавить отделения «Единой России», — подчеркнул Дмитрий Медведев. - Другие коллеги тоже многое сделали, и, надеюсь, будут обладать необходимым авторитетом. Партийная должность не просто добавка, это самостоятельная работа. В этом сила правящей партии — вы сможете добиться соединения возможностей. Если вы будете настойчиво трудиться, всё получится».

На совещании с кандидатами на должность секретарей региональных отделений партии обсуждались цели, стоящие перед данными отделениями: поддержка участников СВО и их семей, оказание помощи фронту, выполнение народной программы "Единая Россия" и подготовка к предстоящим президентским выборам.

Кандидаты, в свою очередь, представили планы работы региональных отделений. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о реализации проектов, включённых в народную программу партии. Он отметил, что в прошлом году в Прикамье было построено 14 новых школ, а в текущем году планируется возведение ещё 18-ти. Продолжается газификация региона. Средний уровень газификации в Прикамье составляет 70%, а в сельских территориях - 33%.

«В совместной работе с «Газпромом» начнём строить газопроводы на север региона. Отдельная задача — поддержка оборонных предприятий, людей, которые на них работают», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

В заключение встречи Дмитрий Медведев вручил партбилеты Дмитрию Махонину, Михаилу Котюкову и Евгению Чуркину. Он подчеркнул, что «Единая Россия» — это партия реальных дел.

«Партия, которая является оппозиционной, у неё прекрасная участь. Она может говорить всё, что угодно. Критиковать всегда легче. Это в душу западает. А у правящей партии гораздо более трудная судьба. Но в этом, с другой стороны, наши силы и возможности», — сказал Дмитрий Медведев.

Дмитрий Махонин поблагодарил председателя и руководство партии за оказанное доверие. Он также отметил, что Вячеславу Григорьеву (действующему секретарю Пермского реготделения) удалось успешно организовать работу местного подразделения партии, сотрудничая с правительством региона для эффективной реализации партийных проектов. Губернатор поблагодарил Григорьева за помощь, которую активисты и сторонники партии оказывают жителям Донбасса, военным, задействованным в специальных операциях, и их семьям. При инициативе партии было запущено обширное волонтёрское движение в Прикамье для сбора и отправки гуманитарного груза, а миссии добровольцев «Молодой гвардии» оказывают значительную поддержку в восстановлении мирной жизни в Северодонецке.

Руководитель региона также заявил, что на предстоящей конференции партии он выдвинет кандидатуру Вячеслава Григорьева на должность первого заместителя секретаря регионального отделения.

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