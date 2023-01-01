Дмитрий Махонин назначен врио секретаря реготделения партии «Единая Россия» Пермского края
Прежний руководитель Вячеслав Григорьев может занять пост первого заместителя
Решением президиума генсовета «Единой России» губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назначен временно исполняющим обязанности секретаря регионального отделения партии. Также в Красноярском крае реготделение ЕР возглавит губернатор Михаил Котюков, в Чукотском АО — его глава Владислав Кузнецов, в Омской области — губернатор Виталий Хоценко, в Ярославской области — министр регионального развития Евгений Чуркин, в Забайкальском крае — начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец. Решением президиума генсовета все кандидаты назначены врио. Их кандидатуры рассмотрят на региональных конференциях до конца ноября.
Встречу с кандидатами в секретари реготделений «Единой России» провели председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь генсовета Андрей Турчак.
«Некоторые кандидаты возглавляют регионы и несут всю полноту ответственности за них. Это предопределяет то, что вам было предложено возглавить отделения «Единой России», — подчеркнул Дмитрий Медведев. - Другие коллеги тоже многое сделали, и, надеюсь, будут обладать необходимым авторитетом. Партийная должность не просто добавка, это самостоятельная работа. В этом сила правящей партии — вы сможете добиться соединения возможностей. Если вы будете настойчиво трудиться, всё получится».
На совещании с кандидатами на должность секретарей региональных отделений партии обсуждались цели, стоящие перед данными отделениями: поддержка участников СВО и их семей, оказание помощи фронту, выполнение народной программы "Единая Россия" и подготовка к предстоящим президентским выборам.
Кандидаты, в свою очередь, представили планы работы региональных отделений. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о реализации проектов, включённых в народную программу партии. Он отметил, что в прошлом году в Прикамье было построено 14 новых школ, а в текущем году планируется возведение ещё 18-ти. Продолжается газификация региона. Средний уровень газификации в Прикамье составляет 70%, а в сельских территориях - 33%.
«В совместной работе с «Газпромом» начнём строить газопроводы на север региона. Отдельная задача — поддержка оборонных предприятий, людей, которые на них работают», — подчеркнул Дмитрий Махонин.
В заключение встречи Дмитрий Медведев вручил партбилеты Дмитрию Махонину, Михаилу Котюкову и Евгению Чуркину. Он подчеркнул, что «Единая Россия» — это партия реальных дел.
«Партия, которая является оппозиционной, у неё прекрасная участь. Она может говорить всё, что угодно. Критиковать всегда легче. Это в душу западает. А у правящей партии гораздо более трудная судьба. Но в этом, с другой стороны, наши силы и возможности», — сказал Дмитрий Медведев.
Дмитрий Махонин поблагодарил председателя и руководство партии за оказанное доверие. Он также отметил, что Вячеславу Григорьеву (действующему секретарю Пермского реготделения) удалось успешно организовать работу местного подразделения партии, сотрудничая с правительством региона для эффективной реализации партийных проектов. Губернатор поблагодарил Григорьева за помощь, которую активисты и сторонники партии оказывают жителям Донбасса, военным, задействованным в специальных операциях, и их семьям. При инициативе партии было запущено обширное волонтёрское движение в Прикамье для сбора и отправки гуманитарного груза, а миссии добровольцев «Молодой гвардии» оказывают значительную поддержку в восстановлении мирной жизни в Северодонецке.
Руководитель региона также заявил, что на предстоящей конференции партии он выдвинет кандидатуру Вячеслава Григорьева на должность первого заместителя секретаря регионального отделения.
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