«Единая Россия» в Прикамье избрала нового секретаря, обновила руководящие органы и направила делегатов на XXI съезд партии Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В Перми 30 ноября прошла конференция регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края. На ней обсуждался доклад о деятельности партии за период с 2021 по 2023 год, избран новый секретарь регионального отделения, обновлён состав политсовета и президиума, произведены изменения в составе контрольной комиссии. Также были выбраны делегаты на XXI съезд партии.

На конференции присутствовал секретарь генсовета партии Андрей Турчак, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, сенатор Российской Федерации от Пермского края Андрей Климов, а также представители управления минюста РФ по Пермскому краю, депутаты партийной фракции в Законодательном собрании Пермского края и Пермской городской думы, а также главы муниципалитетов Прикамья. Исполняющий полномочия секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин обратились к участникам конференции, подчеркнув важность работы партии в регионе и поблагодарив всех жителей Пермского края за поддержку.

В своём выступлении Андрей Турчак от лица председателя партии Дмитрия Медведева и от себя лично поблагодарил всех жителей Пермского края, трудовые коллективы за неоценимую помощь фронту и гуманитарную миссию «Единой России» в новых регионах. «Единая Россия» отправила в зону СВО более 80 тыс. тонн гуманитарного груза, оборудования, специальной техники на более чем 10 млрд руб. Региональное отделение Пермского края отправило бойцам свыше 1,6 тыс. тонн необходимого груза.

Турчак также отметил, что партия продолжает свою деятельность в рамках народной программы, и привёл примеры достижений в Прикамье, таких как газификация территорий, строительство школ и дорог. Сергей Густов подчеркнул необходимость разъяснительной работы среди населения о возможностях программы газификации. Губернатор Дмитрий Махонин рассказал делегатам о социально-экономическом развитии Пермского края и подчеркнул важность реализации программы «Комфортный край».

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Делегаты конференции также рассмотрели вопросы повестки, а делегат конференции и бывший секретарь регионального отделения партии Вячеслав Григорьев представил доклад о результатах работы партии за последние три года. За этот период построена 21 школа и столько же детских садов, отремонтировано 34 учреждения культуры, введено в эксплуатацию 12 новых объектов здравоохранения, отработано 38 тыс. заявок по программе социальной газификации.

Для контроля над реализацией народной программы в каждом муниципалитете была организована группа «партийного десанта», состоящая из активных жителей, представителей общественности и депутатов. Общее число участников работы «десанта» превышало 34 тыс. чел., которые совершили более 1500 поездок к объектам, находящимся на стадии строительства. По словам докладчика, «Пермский край является одним из лидеров по реализации данного проекта в стране".

В прошлом году в регионе прошло 12 избирательных кампаний, и в результате кандидаты от «Единой России» получили 87,5% от общего числа депутатских мест. В этом году в крае состоялось семь избирательных кампаний, и кандидатам от ЕР удалось получить 89,3% от общего числа депутатских мест. Это лучший результат партии за всю историю муниципальных выборов в Пермском крае, подчеркнул Вячеслав Григорьев.

После начала СВО партия начала широкую деятельность в Прикамье. Вместе с региональными и муниципальными органами власти, депутатами, общественными организациями, бизнес-сообществом и активными жителями была организована системная работа по оказанию помощи мобилизованным военнослужащим, добровольцам и их семьям, а также жителям новых регионов России и беженцам. В каждом отделении партии был создан пункт сбора гуманитарной помощи.

С июня по июль 2023 года, в рамках поддержки населения в новых регионах России, 15 активистов партии стали волонтёрами и работали в пункте временного размещения в Северодонецке. Они доставляли гуманитарную помощь, оказывали адресную помощь жителям и проводили досуговые мероприятия.

При поддержке губернатора Дмитрия Махонина был создан гуманитарный центр Прикамья, который стал главным звеном по сбору, формированию и доставке грузов в воинские части. С осени 2022 года было отправлено более 524 гуманитарных конвоев, что составило более 1600 тонн груза для помощи бойцам. Для оказания поддержки участникам СВО и их семьям был создан центр «Помощь здесь. Пермский край», у которого есть представительство в каждом муниципалитете. Активисты местных отделений партии также включены в эту организацию и оказывают адресную поддержку семьям мобилизованных, помогая им получить психологическую и юридическую помощь, а также решать бытовые вопросы.

Отдельное внимание уделяется работе рабочей группы по вопросам СВО, которую возглавляет Андрей Турчак. Все обращения от участников СВО и членов их семей, поступившие за 2023 год, были рассмотрены совместно с правительством Пермского края и направлены на реализацию.

Говоря о предстоящих задачах, Вячеслав Григорьев обратил внимание на необходимость обновления структуры партии, постоянного обучения её членов на местах, чтобы первичные и местные отделения становились более активными и близкими к избирателям.

«Следующий год будет годом выборов президента России. Это важное событие в жизни нашей страны и одновременно огромный объём работы для партии с целью обеспечить победу нашего кандидата», — заключил Вячеслав Григорьев.

Затем на конференции делегаты приступили к выбору секретаря регионального отделения партии. Кандидатами на эту должность стали губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и координатор партийного проекта «Городская среда» в Пермском крае Михаил Борисов. В результате тайного голосования Дмитрий Махонин одержал победу, набрав 126 голосов. За Михаила Борисова проголосовали всего пять делегатов.

В рамках решения кадровых вопросов конференция приняла решение о ротации в составе регионального политсовета. Согласно партийному уставу, состав политсовета должен меняться не реже, чем раз в год, на 10%. В результате решением конференции полномочия членов политсовета Алексея Блюмина, Артёма Дашковского, Александра Житникова, Сергея Клепцина, Игоря Новосёлова, Дмитрия Самойлова, Игоря Сапко, Константина Светлакова и Натальи Ушаковой были прекращены.

На их место в политсовет были избраны Эдуард Аветисян, Дмитрий Генкин, Вячеслав Григорьев, Альберт Демченко, Арсений Коротовских, Ринат Сагидуллин, Эдуард Соснин, Татьяна Чеснокова и Михаил Шубин.

Обновился и президиум регионального политсовета. Полномочия членов президиума Сергея Клепцина и Дмитрия Самойлова были прекращены, а вместо них в президиум вошли Вячеслав Григорьев и Эдуард Соснин.

В региональной контрольной комиссии тоже произошли изменения. Полномочия Рината Сагидуллина и Александра Кобелева были прекращены, а новыми членами комиссии стали Сергей Клепцин и Дмитрий Самойлов.

Наконец, были избраны делегаты на предстоящий XXI съезд партии, который состоится 17 декабря в Москве. От Пермского края в качестве делегатов избраны Вячеслав Григорьев, первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края, и Леонид Новохатский, участник СВО, ветеран боевых действий, руководитель местного отделения «Молодой гвардии „Единой России“» Индустриального района Перми.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

По окончании конференции Андрей Турчак и Дмитрий Махонин наградили представителей местных отделений партии за их активное участие в подготовке и проведении выборов в представительные органы муниципальных образований Пермского края в 2023 году, а также победителей конкурса среди первичных и местных отделений партии и лидеров мобильного приложения «Вверх» и «Агитатор». После награждения Андрей Турчак и Дмитрий Махонин вручили партийные билеты и значки новым членам партии — Петру Шиловских, министру информационного развития и связи Пермского края, и Александру Косовских, секретарю местного отделения партии Ильинского городского округа.

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