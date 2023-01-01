Алёна Бронникова Бюджет Пермского края на 2024–2026 годы принят во втором чтении Дефицит в следующем году составит 23 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Депутаты парламента Пермского края во втором чтении приняли проект бюджета на 2024-2026 годы. Плановый объём доходов на следующий год составляет 203 млрд руб., расходов — 226 млрд руб. Таким образом, дефицит составит 23 млрд руб., что составляет 12% к уровню собственных доходов.

В подготовке законопроекта ко второму чтению была рассмотрена 51 поправка, из них 34 были внесены губернатором, 11 — КСП, а также шесть замечаний от государственно-правового управления. К исполнению принято 36, пять учтено, шесть отклонено и четыре сняли сами авторы документа.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее подчёркивал, что бюджет региона по-прежнему сохраняет свою социальную направленность. На соответствующие программы запланировано 70% средств казны. Ключевыми статьями расходов бюджета края остаются здравоохранение, образование и социальная поддержка жителей. Одними из приоритетных направлений являются также расходы на развитие транспортной системы и социальной инфраструктуры региона. Кроме того, Пермский край в 2024-2026 годах продолжит реализацию всех национальных проектов, а также всех региональных государственных программ.

Так, в проект были заложены средства на индексацию мер социальной поддержки и стипендий, зарплат работников бюджетной сферы по «майским» указам президента РФ, увеличение фонда оплаты труда и тех, на кого не распространяется действие «майских» указов. Бюджет развития составил почти треть краевой казны. В рамках адресной инвестиционной программы в течение трёх лет планируется возвести Межвузовский кампус мирового уровня, Центр выявления и поддержки одарённых детей по типу федерального «Сириуса», а также девять поликлиник в шести территориях.

Кроме того, в ходе обсуждения поправок были предусмотрены дополнительные 300 млн руб. в резервный фонд краевого правительства. Размер субсидий, выделяемых на комплексное развитие Березникам и Соликамску, вырос на 435 млн руб. На 92 млн руб. увеличены расходы на выплату ежемесячных пособий по рождению и воспитанию детей.

Все поправки были рассмотрены на заседаниях рабочей группы и комитета краевого заксобрания по бюджету. Проект поддержан большинством голосов.





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