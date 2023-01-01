Алёна Бронникова Федерация сократит поддержку Прикамью на расселение ветхого жилья В целом статья расходов в проекте бюджета на 2024 год снизится 4,3 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В проект бюджета Пермского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов ко второму чтению внесли поправки, согласно которым основные показатели по доходной и расходной части на следующий год снизились на 4,3 млрд руб. Как рассказала министр финансов Екатерина Тхор на заседании комитета краевого заксобрания по бюджету 29 ноября, изменения связаны в том числе с сокращением федеральной поддержки на 2,3 млрд руб.

Из федеральной казны в следующем году снизится финансирование модернизации объектов ЖКХ и расселение аварийного жилья. На краевом уровне сокращение на 2,7 млрд руб. основных показателей бюджета связано с решением муниципалитетов по замене дотаций из бюджета региона на налоги от доходов физлиц. В части краевых доходов запланировано увеличение на 1 млрд руб. по акцизам на нефтепродукты.

«Второе изменение связано с уменьшением помощи из федерального бюджета. На 1 млрд руб. сокращена финансовая поддержка на модернизацию инженерно-коммунальной инфраструктуры и на 1,3 млрд — на переселение граждан из ветхого аварийного жилья. Это федеральное решение, здесь мы, к сожалению, сделать ничего не можем», — объяснила министр.

В целом была рассмотрена 51 поправка, из них 34 были внесены губернатором, 11 — КСП, а также шесть замечаний государственно-правового управления. К исполнению принято 36, пять учтено, шесть отклонено и четыре сняли сами авторы документа. Объём доходов на 2024 год запланирован в размере 203 млрд руб., объём расходов — 226 млрд руб. На последующие два года показатели уменьшились незначительно.

С учётом поправок дефицит в 2024 году увеличился на 17 млн руб и составил 23 млрд руб., в 2025 и 2026 годах сохранится динамика на снижение. Верхний предел госдолга в 2024 и 2025 годах в результате поправок сократился на 17 и 88 млн руб. за счёт уменьшения объёма коммерческих кредитов, а в 2026 увеличится на 1 млрд руб.

По итогам заседания, комитет по бюджету одобрил документ. Проект бюджета Пермского края во втором чтении депутаты рассмотрят завтра, 30 ноября, на пленарном заседании краевого парламента.

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