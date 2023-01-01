Профильный комитет ЗС рекомендовал принять бюджет Прикамья во втором чтении Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Комитет по бюджету Законодательного собрания Прикамья (профильный) 29 ноября рекомендовал рассмотреть и принять во втором чтении проект бюджета Пермского края на 2024 год и плановый период на 2025-2026 годы.

После первого чтения было рассмотрено более 50 поправок, с учётом которых на 2024 год запланированный объём доходов составляет 203 млрд, а объём расходов — 226 млрд руб. В законопроекте бюджета предусмотрены дополнительные 300 млн руб. в резервный фонд краевого правительства. Размер субсидий, выделяемых на комплексное развитие Березникам и Соликамску, вырос на 435 млн руб. На 92 млн руб. увеличены расходы на выплату ежемесячных пособий по рождению и воспитанию детей.

Проект главного финансового документа региона будет рассмотрен на заседании краевого парламента завтра, 30 ноября.

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