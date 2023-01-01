Алёна Бронникова В проект бюджета Прикамья на 2024-2026 годы внесли более 50 поправок Документ рассмотрят во втором чтении на заседании краевого парламента 30 ноября Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих анонсировал повестку ближайшего пленарного заседания парламента, которое состоится в ближайший четверг, 30 ноября. В рамках встречи депутаты рассмотрят во втором чтении главный документ, принимаемый в завершение года, — проект регионального бюджета на 2024-2026 годы.

Законопроект прошёл первое чтение, публичные слушания, обсуждался на заседаниях комитетов и профильной группы. По словам спикера, к документу рассмотрено более полусотни поправок, с учётом которых на 2024 год запланированный объём доходов составляет 203 млрд, а объём расходов — 226 млрд руб.

После доработки в законопроекте бюджета предусмотрели дополнительные 300 млн руб. в резервный фонд краевого правительства, увеличив его объём до 1,8 млрд руб. Размер субсидий, выделяемых Березникам и Соликамску для реализации комплексных планов по развитию, вырос на 435 млн руб. Увеличены также расходы на выплату ежемесячных пособий по рождению и воспитанию детей на 92 млн руб.

Скорректирован объём средств на дотации муниципалитетам в связи с тем, что некоторые территории приняли решение заменить её дополнительными отчислениями по налогу на доходы физлиц. Их количество в этом году выросло до девяти. Как отметил Валерий Сухих, поправки к проекту усилили социальную направленность краевого бюджета.

«Итоговая редакция регионального бюджета на следующие три года готова к рассмотрению во втором чтении. Принятие главного финансового документа региона утвердит трёхлетний план развития Пермского края. Бюджетная политика остается гибкой, соответствует долгосрочным приоритетам и в то же время способна адекватно реагировать на быстро меняющиеся конъюнктурные тренды», — сообщил спикер.

Кроме этого, парламентарии рассмотрят в четверг поправки в региональный закон о мерах поддержки детей-сирот с учётом изменений на федеральном уровне. Документом будут учитываться дополнительные гарантии на имущество и жильё. Так, с 2024 года дети-сироты смогут получить жилищный сертификат на покупку благоустроенного жилого помещения или для погашения ипотеки по достижении 23 лет, а участвовавшие в СВО данные сертификаты смогут получать в приоритетном порядке. Его предварительная стоимость в Пермском крае составляет 3 млн руб., при этом жильё можно приобрести в любом регионе страны.

В повестку заседания вошла инициатива губернатора региона о присвоении звания «Почётный гражданин Пермского края» главному врачу краевой больницы Анатолию Касатову за заслуги в области здравоохранения и генеральному конструктору «ОДК-Авиадвигатель» Александру Иноземцеву за заслуги в развитии авиационной промышленности. Депутаты также утвердят лауреатов в сферах науки, культуры и искусства, которые внесли особый вклад в развитие своей отрасли.

В рамках «Правительственного часа» депутаты заслушают доклад главы краевого министерства ЖКХ и благоустройства Артёма Балахнина о реализации программы газификации в муниципальных образованиях. Управляющий Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ Прикамья Юлия Зобина представит информацию о деятельности организации.





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