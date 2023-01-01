Работы по созданию досугового центра на Муромской начнутся в 2024 году Ранее здесь собирались открыть приют для бездомных Поделиться Твитнуть

ТОС «Яблочкова»

Во время прямого эфира жители задавали вопросы о микрорайоне Крохалева. В маршрут объезда Свердловского района включили интересующую их точку — здание по ул. Муромской, 24.

Этот пустующий детский сад был передан в муниципальную собственность. Губернатор края Дмитрий Махонин поручил организовать в этом здании досуговое учреждение. В этом есть большая потребность, ведь учреждений культуры, спорта и допобразования в микрорайоне просто нет. На месте обсудили планы ремонта.

Работы по созданию досугового учреждения в здании пустующего детского сада по ул. Муромской, 24 начнутся в следующем году. Об этом в своём тг-канале сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

Он отметил, что в помещении предполагается выполнить зонирование, оборудовать отдельные входы и создать безбарьерную среду. «В итоге более 10 тысяч жителей микрорайона Крохалева смогут получить функциональное пространство для взрослых и детей», — подытожил мэр, напомнив, что активисты ТОС «Яблочкова» и жители хотели бы, чтобы здесь появились кружки для детей и общественный центр.

«Новый компаньон» писал, что ранее в двухэтажном здании бывшего детсада планировалось открыть приют для бездомных с возможностью круглосуточного пребывания. Но жители собрали подписи и выступили против такого решения. В январе 2023 года губернатор Дмитрий Махонин отменил открытие Центра соцадаптации и заявил, что здание будет передано в собственность города. В мае 2023 года передача состоялась, а в мэрии заявили, что намерены открыть здесь образовательно-досуговый центр.

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