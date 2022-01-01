Елена Синица
На улице Муромской в Перми откроется приют для бездомных
Он должен начать работать до конца года
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В Перми на ул. Муромской организуют приют для бездомных с возможностью круглосуточного пребывания. Об этом сообщил глава краевого минсоца Павел Фокин на заседании комитета краевого парламента по социальной политике.
«На сегодняшний день мы с министерством здравоохранения нашли один объект на ул. Муромской. Он практически готовый. За счёт него мы сможем увеличить объём услуг по круглосуточному пребыванию. Работа идёт, расширение будет», — сказал Фокин.
По его словам, объект пока не передан ведомству. Однако к концу года приют будет работать, утверждает Павел Фокин.
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