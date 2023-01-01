Елена Синица
Губернатор Прикамья отменил решение об открытии приюта для бездомных в Свердловском районе
Объект хотели передать минсоцу до конца года
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В социальных сетях к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину обратились жители м/р Крохалева. Они выразили обеспокоенность возможным открытием Центра соцадаптации по ул. Муромской, 24 в Свердловском районе.
«Собрали подписи. При этом у людей есть запрос на открытие новых секций и кружков для детей. Поэтому принял решение передать здание на баланс города, чтобы в дальнейшем организовать в нём досуг для ребят. А минсоцразвития продолжит искать более подходящие варианты для размещения Центра соцадаптации», — написал Махонин в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее стало известно, что за счёт этого объекта в Перми планировалось увеличить объём услуг по круглосуточному пребыванию для бездомных. Объект хотели передать минсоцу к концу года.
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