Максим Артамонов Глава Перми показал, как будет выглядеть табло с информацией о безбилетниках Систему учёта разработала пермская компания «ИТ-ЦентрСервис» Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Глава Перми Эдуард Соснин встретился с разработчиками нового приложения для учёта безбилетных пассажиров в общественном транспорте и показал, как выглядит табло, показывающее количество вошедших в салон пассажиров и тех, кто оплатил проезд и не оплатил. Об этом чиновник сообщил в своём telegram-канале.

На прошлой неделе во время прямого эфира чиновник сообщил о новой системе контроля за безбилетниками, которую планируется запустить в одном из автобусов маршрута №50. Речь идёт о специальных датчиках, которые будут подсчитывать количество пассажиров, зашедших в салон автобуса или трамвая, но не оплативших проезд.

«Новая система учёта позволяет учитывать количество пассажиров и интегрирована с платёжными системами. Данные по количеству пассажиров и зарегистрированных на валидаторе поездок в режиме онлайн будут выводиться на экраны в салоне. А разница и будет составлять количество людей, не оплативших проезд», — пояснил чиновник.

Разработчиком новой системы учёта стала пермская компания «ИТ-ЦентрСервис». Она же была создателем приложения «Транспортная карта Пермь», которое сейчас действует во всех трамваях и автобусах.

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Глава Перми также добавил, что о начале работы новой системы пресс-служба мэрии сообщит заранее, и если результаты будут эффективными, то её могут внедрить и на других маршрутах.

Городская администрация уже неоднократно пыталась решить проблему с растущим количеством безбилетников. Одним из последних экспериментов было введение так называемых «мобильных агентов», которые фактически исполняли функцию кондукторов. В итоге от такой практики отказались, потому что она оказалась неэффективной. В середине октября также стало известно, что «Пермгорэлектротранс» наймёт охранное предприятие для борьбы с хулиганами и безбилетниками. На эти цели городские власти готовы были потратить 1 млн 745,4 тыс. руб. Функции охранного предприятия будет выполнять Росгвардия.

По данным городского департамента транспорта, за первое полугодие этого года 24,8 млн пермяков не оплачивали проезд, хотя в 2022 году количество безбилетников в Перми было на уровне 15,6 млн чел. Значительный рост связан, в том числе, с переходом общественного транспорта на бескондукторную систему оплаты проезда.

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