Максим Артамонов
В этом году количество безбилетников в общественном транспорте достигло почти 25 млн человек
Чиновники мэрии хотят увеличить количество контролёров и повысить им зарплаты
На заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы начальник департамента транспорта отчитался об итогах работы транспортной отрасли за первое полугодие. Согласно данным профильного департамента, в этом году 24,8 млн пермяков не оплачивали проезд, хотя в 2022 году число безбилетников было на уровне 15,6 млн.
С начала года пассажиропоток в Перми составил 114,9 млн чел., в то время как в прошлом году он был 93,9 млн чел.
Количество автобусных и трамвайных маршрутов, работающих без кондукторов, за год выросло с 40 до 67.
За первое полугодие состоялось более 85 тыс. проверок со стороны контрольно-ревизионной службы и составлено 11 154 протокола об административных правонарушениях.
В городской бюджет от оплаты проезда в общественном транспорте города поступило 2,3 млрд руб. (в АППГ на 300 млн руб. меньше).
По словам главы профильного департамента, в пятёрку самых убыточных автобусных маршрутов вошли № 20, 77, 32, 80 и 64.
Отвечая на вопросы депутатов о том, как повысить собираемость платежей, и не пора ли вернуться к системе кондукторов в автобусе, глава дептранса пояснил, что сейчас администрация намерена увеличить зарплаты контролёров, потому что уровень их материального поощрения — «одна из ключевых проблем». Также будет увеличена численность сотрудников, количество рейдов на линиях и частота проверок пассажиров.
По словам Путина, фактическая численность сотрудников контрольно-ревизионной службы в Перми сегодня составляет 78 чел. При этом ежедневно вызываются росгвардейцы для борьбы с безбилетниками. Число «зайцев» увеличивается летом, а осенью — снижается, так как на общественном транспорте чаще начинают ездить школьники и студенты, отметил чиновник.
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