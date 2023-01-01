Максим Артамонов В этом году количество безбилетников в общественном транспорте достигло почти 25 млн человек Чиновники мэрии хотят увеличить количество контролёров и повысить им зарплаты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы начальник департамента транспорта отчитался об итогах работы транспортной отрасли за первое полугодие. Согласно данным профильного департамента, в этом году 24,8 млн пермяков не оплачивали проезд, хотя в 2022 году число безбилетников было на уровне 15,6 млн.

С начала года пассажиропоток в Перми составил 114,9 млн чел., в то время как в прошлом году он был 93,9 млн чел.

Из доклада Анатолия Путина

Количество автобусных и трамвайных маршрутов, работающих без кондукторов, за год выросло с 40 до 67.

За первое полугодие состоялось более 85 тыс. проверок со стороны контрольно-ревизионной службы и составлено 11 154 протокола об административных правонарушениях.

Из презентации Анатолия Путина

В городской бюджет от оплаты проезда в общественном транспорте города поступило 2,3 млрд руб. (в АППГ на 300 млн руб. меньше).

Из презентации Анатолия Путина

По словам главы профильного департамента, в пятёрку самых убыточных автобусных маршрутов вошли № 20, 77, 32, 80 и 64.

Отвечая на вопросы депутатов о том, как повысить собираемость платежей, и не пора ли вернуться к системе кондукторов в автобусе, глава дептранса пояснил, что сейчас администрация намерена увеличить зарплаты контролёров, потому что уровень их материального поощрения — «одна из ключевых проблем». Также будет увеличена численность сотрудников, количество рейдов на линиях и частота проверок пассажиров.

По словам Путина, фактическая численность сотрудников контрольно-ревизионной службы в Перми сегодня составляет 78 чел. При этом ежедневно вызываются росгвардейцы для борьбы с безбилетниками. Число «зайцев» увеличивается летом, а осенью — снижается, так как на общественном транспорте чаще начинают ездить школьники и студенты, отметил чиновник.

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