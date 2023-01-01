Максим Артамонов В автобусах Перми установят табло с информацией о количестве безбилетников в салоне Устройства фиксации «зайцев» пройдут тестирование на маршруте №50 Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми общественный транспорт оборудуют специальными датчиками, которые будут подсчитывать количество пассажиров, зашедших в салон автобуса или трамвая, но не оплативших проезд. Сейчас эта система, разработанная пермской IT-компанией, тестируется на автобусах маршрута №50 (микрорайон Крохалева — микрорайон Парковый). Об этом во время прямого эфира рассказал глава Перми Эдуард Соснин, не уточнив название компании-разработчика.

«Из технических новшеств, которые планируется сделать, сейчас на 50-м маршруте проходит тестирование системы, которая в режиме реального времени на внутреннем табло автобуса будет показывать, сколько на данный момент в автобусе находится пассажиров, не оплативших проезд. Это связь датчиков на входе, на выходе, валидаторов, которыми производится оплата, и системы оповещения, то есть табло», — сказал Соснин.

Чиновник отметил, что при введении новой системы учёта администрация преследует две цели. Во-первых, информирование пассажиров и призыв оплачивать проезд, а во-вторых, предоставление информации, которая будет «очень полезна для работы контролёров». Получив эти данные, контролёры будут уделять большее внимание тем маршрутам, где зафиксируется наибольшее количество безбилетных пассажиров в конкретное время.

Пока система тестируется на одном маршруте, а после того, как будут решены «все неровности и шероховатости», её планируется распространить и на весь общественный транспорт города, отметил чиновник.

Администрации Перми уже неоднократно пыталась решить проблему с растущим количеством безбилетников. Одним из последних экспериментов было ввдение так называемых «мобильных агентов», которые фактически исполняли функцию кондукторов. В итоге от такой практики отказались, потому что она оказалась неэффективной. В середине октября также стало известно, что «Пермгорэлектротранс» наймёт охранное предприятие для борьбы с хулиганами и безбилетниками. На эти цели городские власти готовы были потратить 1 млн 745,4 тыс. руб. Функции охранного предприятия будет выполнять Росгвардия.

По данным городского департамента транспорта, за первое полугодие этого года 24,8 млн пермяков не оплачивали проезд, хотя в 2022 году количество безбилетников в Перми было на уровне 15,6 млн чел. Значительный рост связан, в том числе, с переходом общественного транспорта города на бескондукторную систему оплаты проезда.

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